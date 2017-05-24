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Номер извещения
ГП705300
Уникальный номер закупки
3
Наименование закупки
Жидкостной высокоэффективный хроматограф с УФ-Вид детектором для качественного и количественного анализа фармацевтических субстанций в производственной лаборатории
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 18:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109316, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, , Москва, Волгоградский проспект, 42/5
Почтовый адрес
109316, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, , Москва, Волгоградский проспект, 42/5
Контактный телефон
+7 916 005-71-85
Факс
+7 985 168-18-94
Адрес электронной почты
a.toktonov@acrostakrussia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Токтонов Алексей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка моноблочного жидкостного высокоэффективного хроматографа с УФ-Вид детектором для качественного и количественного анализа фармацевтических субстанций в производственной лаборатории
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 17:00 GMT +324.05.2017 17:0024.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705300Дата и время окончания срока приема заявок Закупка моноблочного жидкостного высокоэффективного хроматографа с УФ-Вид детектором для качественного и количественного анализа фармацевтических субстанций в производственной лабораторииМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 17:0024.05.2017 17:0024.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705300Дата и время вскрытия заявок Закупка моноблочного жидкостного высокоэффективного хроматографа с УФ-Вид детектором для качественного и количественного анализа фармацевтических субстанций в производственной лабораторииМосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2017 17:0029.05.2017 17:0029.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705300Подведение итогов не позднее Закупка моноблочного жидкостного высокоэффективного хроматографа с УФ-Вид детектором для качественного и количественного анализа фармацевтических субстанций в производственной лабораторииМосква
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
29.05.201729.05.2017 17:0029.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705300Подведение итогов не позднее Закупка моноблочного жидкостного высокоэффективного хроматографа с УФ-Вид детектором для качественного и количественного анализа фармацевтических субстанций в производственной лабораторииМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка моноблочного жидкостного высокоэффективного хроматографа с УФ-Вид детектором для качественного и количественного анализа фармацевтических субстанций в производственной лаборатории
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1) Жидкостной высокоэффективный хроматограф с УФ-Вид детектором для качественного и количественного анализа фармацевтических субстанций в производственной лаборатории; 2) Комплектующие к оборудованию на 6 месяцев беспрепятственной работы с оборудованием;
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Все закупки и тендеры АО МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Адрес местонахождения
109316, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, , Москва, Волгоградский проспект, 42/5
33.20.53.144
26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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