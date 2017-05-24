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    Главная / Торги / Проектно-изыскательские работы и строительство здания пункта управления и офисного здания на ЦПС Харьягинского месторождения

    Проектно-изыскательские работы и строительство здания пункта управления и офисного здания на ЦПС Харьягинского месторождения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2017 13:0024.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705297Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работы и строительство здания пункта управления на площадке ЦПС (титул № 11/1)125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705297

    Уникальный номер закупки

    ОТ-1612/041-042/КС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проектно-изыскательские работы и строительство здания пункта управления и офисного здания на ЦПС Харьягинского месторождения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.05.2017 18:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОТ-1612/041-042/КС_Лот 2_1.3 реестр 159.1

    Изменения в извещении

    ОТ-1612/041-042/КС_Инструкция для участников

    ОТ-1612/041-042/КС_Лот 1_ТЗ

    ОТ-1612/041-042/КС_Лот 1_РД_в производство работ_001

    ОТ-1612/041-042/КС_Лот 1_РД_в производство работ_002

    ОТ-1612/041-042/КС_Лот 1_РД_на рассмотрении_001

    ОТ-1612/041-042/КС_Лот 1_РД_на рассмотрении_002

    ОТ-1612/041-042/КС_Лот 1_РД_на рассмотрении_003

    ОТ-1612/041-042/КС_Лот 2_ТЗ

    ОТ-1612/041-042/КС_Лот 2_РД_в производство работ

    ОТ-1612/041-042/КС_Лот 2_РД_на рассмотрении_001

    ОТ-1612/041-042/КС_Лот 2_РД_на рассмотрении_002

    Изменения в извещении

    ОТ-1612/041-042/КС_Лот 1_ИД_1.1 реестр 181-14

    ОТ-1612/041-042/КС_Лот 1_1.2 реестр 181-1-14

    ОТ-1612/041-042/КС_Лот 2_1.1 реестр 144-14

    ОТ-1612/041-042/КС_Лот 2_1.2 реестр 144-1-14

    ОТ-1612/041-042/КС_Лот 2_1.1 реестр 139.1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 739-01-60

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    Ymarkevich@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маркевич Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    нефть, строительство

    Список лотов

    Лот 1

    Проектно-изыскательские работы и строительство здания пункта управления на площадке ЦПС (титул № 11/1)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705297Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работы и строительство здания пункта управления на площадке ЦПС (титул № 11/1)125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проектно-изыскательские работы и строительство здания пункта управления на площадке ЦПС (титул № 11/1)

    Начальная цена

    126 260 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40.000

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    41.20.20.100

    Здания нежилые

    41.10.10.000

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство здания здания пункта управления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Проектно-изыскательские работы"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Проектно-изыскательские работы и строительство офисного здания на площадке ЦПС (титул № 11/2)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705297Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работы и строительство офисного здания на площадке ЦПС (титул № 11/2)125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проектно-изыскательские работы и строительство офисного здания на площадке ЦПС (титул № 11/2)

    Начальная цена

    92 040 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40.000

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    41.20.20.100

    Здания нежилые

    41.10.10.000

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство офисного здания на площадке ЦПС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Проектно-изыскательские работы"

    Кол-во: 1

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