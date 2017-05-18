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Номер извещения
ГП705290
Уникальный номер закупки
030-М-ОЗП/17
Наименование закупки
Открытый запрос предложений № 030-М-ОЗП/17 Оказание услуг по поверке, подготовке к поверке, калибровке и ремонту сигнализаторов загазованности, газоаналитических комплексов и газоанализаторов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 16:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б
Почтовый адрес
121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18
Контактный телефон
+7 499 940-33-71 доб. 2069
Факс
+7 499 940-33-71
Адрес электронной почты
m.babenko@tsk-m.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабенко Марина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по поверке, подготовке к поверке, калибровке и ремонту сигнализаторов загазованности, газоаналитических комплексов и газоанализаторов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 10:00 GMT +318.05.2017 10:0018.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705290Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поверке, подготовке к поверке, калибровке и ремонту сигнализаторов загазованности, газоаналитических комплексов и газоанализаторовМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 10:0018.05.2017 10:0018.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705290Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по поверке, подготовке к поверке, калибровке и ремонту сигнализаторов загазованности, газоаналитических комплексов и газоанализаторовМосква
Подведение итогов не позднее
25.05.2017 17:0025.05.2017 17:0025.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705290Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поверке, подготовке к поверке, калибровке и ремонту сигнализаторов загазованности, газоаналитических комплексов и газоанализаторовМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по поверке, подготовке к поверке, калибровке и ремонту сигнализаторов загазованности, газоаналитических комплексов и газоанализаторов
Начальная цена
2 006 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
Адрес местонахождения
105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б
121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18
71.12.40.129
Документация лота
Кол-во: 0
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