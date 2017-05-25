Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: безналичный расчет осуществляется в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара; условия поставки: в течение периода с момента заключения договора до момента полного исполнения; график исполнения договора: поставка в срок не более 30 календарных дней с момента заключения договора;