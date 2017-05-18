Открытый запрос предложений № 028-М-ОЗП/17 Техническое обслуживание и ремонт газоаналитических комплексов СОВ-1

Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Нежилое здание по адресу: г. Москва, Потаповский пер., д. 5 стр. 12», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Потаповский, вл. 5, стр. 12 (22VP0682)