на поставку запасных частей европейского и американского производства к легковым автомобилям и микроавтобусам Форд, Мерседес, Ивеко, Шевролет, Рено для ОАО «МАШ»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401306757 Уникальный номер закупки 102 Номер закупки Наименование закупки на поставку запасных частей европейского и американского производства к легковым автомобилям и микроавтобусам Форд, Мерседес, Ивеко, Шевролет, Рено для ОАО «МАШ» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево

Все закупки и тендеры АО МАШ Юридический адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Почтовый адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Контактный телефон +7 495 578-41-02 Факс Адрес электронной почты sopkp@svo.aero Ф.И.О. контактного лица Сафронова А.А.,asafronova@svo.aero Место рассмотрения предложений 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101 Закупки и тендеры Московская Область Закупки и тендеры Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru