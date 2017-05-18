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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений № 027-М-ОЗП/17 Выполнение работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиала № 4 ПАО «МОЭК»

    Открытый запрос предложений № 027-М-ОЗП/17 Выполнение работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиала № 4 ПАО «МОЭК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2017 10:0018.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705285Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиала № 4 ПАО «МОЭК»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705285

    Уникальный номер закупки

    027-М-ОЗП/17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений № 027-М-ОЗП/17 Выполнение работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиала № 4 ПАО «МОЭК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.05.2017 16:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Методика оценки

    Проект договора

    Информационная карта

    Документация 027-М-ОЗП-17

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
    Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

    Юридический адрес

    105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б

    Почтовый адрес

    121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18

    Контактный телефон

    +7 499 940-33-71 доб. 2069

    Факс

    +7 499 940-33-71

    Адрес электронной почты

    m.babenko@tsk-m.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабенко Марина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиала № 4 ПАО «МОЭК»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2017 10:00 GMT +318.05.2017 10:0018.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705285Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиала № 4 ПАО «МОЭК»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2017 10:0018.05.2017 10:0018.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705285Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиала № 4 ПАО «МОЭК»Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.05.2017 17:0025.05.2017 17:0025.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705285Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиала № 4 ПАО «МОЭК»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.201725.05.2017 17:0025.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705285Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиала № 4 ПАО «МОЭК»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиала № 4 ПАО «МОЭК»

    Начальная цена

    5 791 965,63

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
    Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

    Адрес местонахождения

    105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б

    121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18

    Классификатор ОКПД2

    33.20.39.000

    Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Методика оценки

    01.06.2017

    Проект договора

    11.05.2017

    Информационная карта

    11.05.2017

    Документация 027-М-ОЗП-17

    11.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиала № 4 ПАО «МОЭК»"

    Кол-во: 0

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