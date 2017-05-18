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Номер извещения
ГП705284
Уникальный номер закупки
Н-0032
Наименование закупки
Н-0032: На право заключения договора расширения программного обеспечения (ПО) OSIsoft PI system - расширения PI server с учетом технической поддержки в течение периода с 01.06.2017 по 31.12.2017г. для ПАО «НОВАТЭК».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 16:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Контактный телефон
+7 495 730-60-00
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
Pavel.Lepilin@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лепилин Павел Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Договор расширения программного обеспечения (ПО) OSIsoft PI system - расширения PI server с учетом технической поддержки в течение периода с 01.06.2017 по 31.12.2017г. для ПАО «НОВАТЭК».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 17:00 GMT +318.05.2017 17:0018.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705284Дата и время окончания срока приема заявок Договор расширения программного обеспечения (ПО) OSIsoft PI system - расширения PI server с учетом технической поддержки в течение периода с 01.06.2017 по 31.12.2017г. для ПАО «НОВАТЭК».Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 17:0018.05.2017 17:0018.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705284Дата и время вскрытия заявок Договор расширения программного обеспечения (ПО) OSIsoft PI system - расширения PI server с учетом технической поддержки в течение периода с 01.06.2017 по 31.12.2017г. для ПАО «НОВАТЭК».Москва
Подведение итогов не позднее
23.05.2017 17:0023.05.2017 17:0023.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705284Подведение итогов не позднее Договор расширения программного обеспечения (ПО) OSIsoft PI system - расширения PI server с учетом технической поддержки в течение периода с 01.06.2017 по 31.12.2017г. для ПАО «НОВАТЭК».Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
23.05.201723.05.2017 17:0023.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705284Подведение итогов не позднее Договор расширения программного обеспечения (ПО) OSIsoft PI system - расширения PI server с учетом технической поддержки в течение периода с 01.06.2017 по 31.12.2017г. для ПАО «НОВАТЭК».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор расширения программного обеспечения (ПО) OSIsoft PI system - расширения PI server с учетом технической поддержки в течение периода с 01.06.2017 по 31.12.2017г. для ПАО «НОВАТЭК».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
63.99.10.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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