Н-0032: На право заключения договора расширения программного обеспечения (ПО) OSIsoft PI system - расширения PI server с учетом технической поддержки в течение периода с 01.06.2017 по 31.12.2017г. для ПАО «НОВАТЭК».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП705284 Уникальный номер закупки Н-0032 Номер закупки Наименование закупки Н-0032: На право заключения договора расширения программного обеспечения (ПО) OSIsoft PI system - расширения PI server с учетом технической поддержки в течение периода с 01.06.2017 по 31.12.2017г. для ПАО «НОВАТЭК». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК

Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК Юридический адрес 629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А Почтовый адрес 119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2 Контактный телефон +7 495 730-60-00 Факс +7 495 730-60-00 Адрес электронной почты Pavel.Lepilin@novatek.ru Ф.И.О. контактного лица Лепилин Павел Сергеевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова:

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