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    Главная / Торги / О поставке и установке климатического оборудования

    О поставке и установке климатического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2017 18:0020.05.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705280Дата и время окончания срока приема заявок согласно предложенияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705280

    Уникальный номер закупки

    04-05-17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    О поставке и установке климатического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.05.2017 16:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    предложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 343 270-12-84 доб. 22264

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    MAPanova@urbo.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Панова М А

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно предложения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2017 18:00 GMT +320.05.2017 18:0020.05.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705280Дата и время окончания срока приема заявок согласно предложенияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2017 18:0020.05.2017 18:0020.05.2017 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705280Дата и время вскрытия заявок согласно предложенияМосква

    Подведение итогов не позднее

    19.06.2017 18:0019.06.2017 18:0019.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705280Подведение итогов не позднее согласно предложенияМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    19.06.201719.06.2017 18:0019.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705280Подведение итогов не позднее согласно предложенияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно предложения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    28.25.12.130

    Кондиционеры бытовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "климатическое оборудование"

    Кол-во: 0

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
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