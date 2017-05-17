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Номер извещения
ГП705279
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку канатных талей типа ВТ 10336 производства «Балканско Ехо» для нужд ООО «Трансойл»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 16:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Почтовый адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Контактный телефон
+7 812 332-22-00 доб. 1352
Факс
+7 812 332-22-86
Адрес электронной почты
badyarov.da@transoil.com
Ф.И.О. контактного лица
Бадьяров Денис Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на поставку канатных талей типа ВТ 10336 производства «Балканско Ехо» для нужд ООО «Трансойл»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 12:00 GMT +317.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705279Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку канатных талей типа ВТ 10336 производства «Балканско Ехо» для нужд ООО «Трансойл» Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 12:0017.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705279Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку канатных талей типа ВТ 10336 производства «Балканско Ехо» для нужд ООО «Трансойл» Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку канатных талей типа ВТ 10336 производства «Балканско Ехо» для нужд ООО «Трансойл»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Трансойл
Все закупки и тендеры Трансойл
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
28.22.11.112
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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