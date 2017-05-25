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Номер извещения
ГП705292
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка лакокрасочных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 4.1.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 17:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
Контактный телефон
+7 812 459-90-00 доб. 2219
Факс
+7 812 459-90-00
Адрес электронной почты
BashushkovaKA@lgss-spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Башушкова Кристина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка лакокрасочных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 4.1.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 10:00 GMT +325.05.2017 10:0025.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705292Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 4.1.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 годуСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 10:0025.05.2017 10:0025.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705292Дата и время вскрытия заявок Поставка лакокрасочных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 4.1.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 годуСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 23:0030.06.2017 23:0030.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705292Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 4.1.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 годуСанкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 23:0030.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705292Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 4.1.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 годуСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лакокрасочных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этап 4.1.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно заявок покупателя до грузополучателя: Амурская обл.: Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. ВерхнеблаговещенскоеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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