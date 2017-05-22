Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Товар поставляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания договора равномерными партиями по заявке Заказчика. Поставка товара осуществляется в количестве, указанном Заказчиком в заявке, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявки. Поставленный товар оплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика счета, счета-фактуры, на основании подписанной обеими сторонами договора товарной накладной (форма № ТОРГ-12) при условии предоставления Поставщиком полного комплекта документов на товар. Оплата осуществляется по безналичному расчету с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Поставщика, открытый Поставщиком в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке - «ГПБ» (АО), при наличии у Поставщика с «ГПБ» (АО) заключенного договора о банковском сопровождении.