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    Главная / Торги / Годовая потребность по клапанам. Клапана нержавеющие/лигирующая сталь.

    Годовая потребность по клапанам. Клапана нержавеющие/лигирующая сталь.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.08.2014 20:0008.08.2014 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407025Дата и время окончания срока приема заявок Годовая потребность по клапанам. Клапана нержавеющие/лигирующая сталь.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407025

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Годовая потребность по клапанам. Клапана нержавеющие/лигирующая сталь.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.07.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования к поставщикам

    Форма заявки

    Квалификационная анкета поставщика трубопроводной арматуры

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
    Все закупки и тендеры «ОХК «УРАЛХИМ»

    Юридический адрес

    123317, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 6, стр. 2

    Почтовый адрес

    123317, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 6, стр. 2

    Контактный телефон

    +7 495 721-89-89

    Факс

    +7 495 721-85-85

    Адрес электронной почты

    info@uralchem.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Заказчик

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Годовая потребность по клапанам. Клапана нержавеющие/лигирующая сталь.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407025Подведение итогов не позднее Годовая потребность по клапанам. Клапана нержавеющие/лигирующая сталь.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Годовая потребность по клапанам. Клапана нержавеющие/лигирующая сталь.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В процедуре указана минимальная годовая потребность по статистике потребления за 3 года. Указанное количество товара не является окончательным объемом поставки. Окончательное количество (объем) поставки будет согласовано Сторонами дополнительно.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заводская площадка заказчика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Цена на продукцию фиксируется и будет действительна до «30» сентября 2014 г. 2. Оплата товара осуществляется: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты поставки Товара. 3. Количество, ассортимент, условия и сроки поставки продукции, согласовываются Сторонами в спецификациях. 4. Цены на Товар указаны без учета расходов по транспортировке Товара. Расходы по транспортировке Товара до станции назначения, при поставке Товара ж/д транспортом, и до склада Грузополучателя, при поставке Товара автомобильным транспортом Поставщика, оплачиваются Поставщиком, с обязанностью Покупателя оплатить данные расходы Поставщику в течение 30 (тридцати) дней после выставления Поставщиком счетов-фактур, с приложением к ним товарно-транспортных документов, подтверждающих размер и фактическую оплату расходов, указанных в настоящем пункте.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ОХК «УРАЛХИМ»
    Все закупки и тендеры «ОХК «УРАЛХИМ»

    Адрес местонахождения

    123317, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 6, стр. 2

    Наименование заказчика

    «ОХК «УРАЛХИМ»
    Все закупки и тендеры «ОХК «УРАЛХИМ»

    Адрес местонахождения

    123317, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 6, стр. 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.13

    Производство трубопроводной арматуры

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан 15нж65нж Ду80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Клапан 15нж54бк Ду15 Ру160 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 403

    "Позиция 3"

    "Клапан 15нж65нж Ду15 Ру16 ГОСТ Р 52720-2007"

    Кол-во: 284

    "Позиция 4"

    "Клапан 15нж65нж Ду25 Ру16 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 242

    "Позиция 5"

    "Клапан 15нж6бк Ду6 Ру16 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 140

    "Позиция 6"

    "Вентиль муфтовый 15нж6бк Ду6 Ру25 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 139

    "Позиция 7"

    "Клапан 15нж65нж Ду20 Ру16 с КОФ ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 139

    "Позиция 8"

    "Клапан запорный 15нж65нж Ду50 Ру16 КОФ ГОСТ Р 52720-2007"

    Кол-во: 115

    "Позиция 9"

    "Клапан 15нж65нж Ду20 Ру16 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 88

    "Позиция 10"

    "Клапан 15нж6бк Ду15 Ру25 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 86

    "Позиция 11"

    "Клапан 15нж65нж Ду25 Ру16 КОФ ГОСТ Р 52720-2007"

    Кол-во: 84

    "Позиция 12"

    "Клапан 15нж65нж Ду50 Ру16 ТУ 26-07-177-85"

    Кол-во: 83

    "Позиция 13"

    "Клапан 15нж65п Ду100 Ру16 ГОСТ Р 52720-2007"

    Кол-во: 65

    "Позиция 14"

    "Клапан запорный 15нж65нж Ду100 Ру16 ГОСТ Р 52720-2007"

    Кол-во: 59

    "Позиция 15"

    "Клапан 15нж54бк5 Ду15 Ру160 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 52

    "Позиция 16"

    "Клапан 15нж11бк Ду10 Ру25 ГОСТ 2822-78"

    Кол-во: 52

    "Позиция 17"

    "Вентиль 15нж64бк Ду25 Ру16 ГОСТ 5761-74"

    Кол-во: 42

    "Позиция 18"

    "Клапан 15нж22нж Ду50 Ру40 КОФ ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 36

    "Позиция 19"

    "Клапан 15нж65бк Ду50 Ру16 с КОФ ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 34

    "Позиция 20"

    "Клапан запорный 15нж65нж Ду32 Ру16 ТУ 3742-015-00218118-2000"

    Кол-во: 34

    "Позиция 21"

    "Клапан 15нж54бк6 Ду15 Ру160 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 32

    "Позиция 22"

    "Клапан 15нж65нж Ду100 Ру16 с КОФ ."

    Кол-во: 32

    "Позиция 23"

    "Клапан 15нж6бк Ду15 Ру16 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 31

    "Позиция 24"

    "Клапан запорный 15нж65нж Ду25 Ру16 ТУ 3742-015-00218118-2000"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Клапан запорный 15нж65нж Ду50 Ру16 ТУ 3742-015-00218118-2000"

    Кол-во: 29

    "Позиция 26"

    "Клапан 15нж65бк Ду32 Ру16 с КОФ ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 23

    "Позиция 27"

    "Клапан 15нж65нж Ду40 Ру16 с КОФ ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 23

    "Позиция 28"

    "Клапан 15нж65нж Ду32 Ру16 с КОФ ГОСТ 12815-80"

    Кол-во: 23

    "Позиция 29"

    "Клапан 15нж65нж Ду150 Ру16 с КОФ ГОСТ 12821-80"

    Кол-во: 22

    "Позиция 30"

    "Клапан 15нж22нж Ду15 Ру40 ГОСТ 12815-80"

    Кол-во: 21

    "Позиция 31"

    "Клапан 15нж22нж Ду80 Ру40 ГОСТ 12815-80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Клапан 15нж65бк Ду50 Ру16 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 19

    "Позиция 33"

    "Клапан 15нж65нж Ду15 Ру16 с КОФ ГОСТ 12815-80"

    Кол-во: 18

    "Позиция 34"

    "Клапан 15нж65бк Ду20 Ру16 с КОФ ГОСТ Р 52720-2007"

    Кол-во: 18

    "Позиция 35"

    "Клапан 15нж65нж Ду65 Ру16 ГОСТ 12815-80"

    Кол-во: 18

    "Позиция 36"

    "Клапан 22лс69нж Ду10 Ру400 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 17

    "Позиция 37"

    "Клапан 15нж6бк1 Ду15 Ру25 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 16

    "Позиция 38"

    "Клапан 15нж65нж Ду80 Ру16 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 16

    "Позиция 39"

    "Клапан 15нж27нж Ду15 Ру63 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 16

    "Позиция 40"

    "Клапан запорный 15нж65нж Ду100 Ру16 ТУ 3742-015-00218118-2000"

    Кол-во: 15

    "Позиция 41"

    "Клапан обратный 16нж14нж Ду50 Ру25 фл. исп. 3 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 15

    "Позиция 42"

    "Клапан 15нж65нж Ду80 Ру16 с КОФ ГОСТ 12815-80"

    Кол-во: 14

    "Позиция 43"

    "Клапан 15нж65нж Ду125 Ру16 с КОФ ГОСТ 12815-80"

    Кол-во: 13

    "Позиция 44"

    "Клапан обратный 16нж10нж Ду25 Ру16 ст.12Х18Н10Т"

    Кол-во: 13

    "Позиция 45"

    "Клапан 15нж65бк Ду25 Ру16 с КОФ ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 13

    "Позиция 46"

    "Клапан запорный 15нж65нж Ду20 Ру16 фл. исп. 3 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 12

    "Позиция 47"

    "Клапан 15нж65нж Ду65 Ру16 с КОФ ГОСТ 12815-80"

    Кол-во: 12

    "Позиция 48"

    "Клапан запорный 15нж65нж Ду25 Ру16 фл. исп. 3 ТУ 26-07-177-85"

    Кол-во: 11

    "Позиция 49"

    "Клапан запорный 15нж65нж Ду40 Ру16 ТУ 3742-015-00218118-2000"

    Кол-во: 11

    "Позиция 50"

    "Клапан 15нж65нж Ду32 Ру16 КОФ ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 11

    "Позиция 51"

    "Клапан муфтовый 15НЖ6БК Ду15 Ру16 ТУ26-07-271-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Клапан запорный 15нж65нж Ду80 Ру16 ТУ 3742-015-00218118-2000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Клапан 13нж18нж Ду50 Ру16 ГОСТ Р 52720-2007"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Клапан 15нж65бк Ду32 Ру16 ГОСТ Р 52720-2007"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Клапан обратный 16нж10нж Ду50 Ру16 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Клапан 15нж65бк Ду80 Ру16 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Клапан 15нж65нж Ду20 Ру16 С КОФ ГОСТ 12815-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Клапан 15нж65нж Ду125 Ру16 ГОСТ 9697-87"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Клапан 15нж65нж Ду150 Ру16 ГОСТ Р 52720-2007"

    Кол-во: 9

    "Позиция 60"

    "Клапан запорный 15нж65нж Ду50 Ру16 фланцевый исп. 3 ТУ 26-07-177-85"

    Кол-во: 8

    "Позиция 61"

    "Клапан 15нж65нж Ду20 Ру16 ст.12Х18Н12М3ТЛ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 62"

    "Клапан 15нж22нж Ду25 Ру40 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 8

    "Позиция 63"

    "Клапан обратный 16нж10нж Ду32 Ру16 ."

    Кол-во: 7

    "Позиция 64"

    "Клапан обратный 19нж18нж Ду50 Ру63 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 7

    "Позиция 65"

    "Клапан 15нж65бк Ду40 Ру16 с КОФ ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 7

    "Позиция 66"

    "Клапан запорный 15нж65нж Ду32 Ру16 фланцы исп.3 ТУ 26-07-177-85"

    Кол-во: 6

    "Позиция 67"

    "Клапан 16нж10нж Ду50 Ру16 ."

    Кол-во: 6

    "Позиция 68"

    "Клапан 22лс69нж Ду6 Ру400 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Клапан 16нж10нж Ду100 Ру16 ."

    Кол-во: 6

    "Позиция 70"

    "Клапан 19нж53нж Ду100 Ру40 ГОСТ 12815-80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 71"

    "Клапан 22лс69нж Ду15 Ру400 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 6

    "Позиция 72"

    "Клапан запорный 15нж54бк2 Ду15 Ру16 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 5

    "Позиция 73"

    "Клапан 15нж27нж Ду50 Ру63 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Клапан обратный 16нж10нж Ду80 Ру40 ст. Х17Н13М3Т"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Клапан 15нж54бк Ду6 Ру160 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 5

    "Позиция 76"

    "Клапан 19нж53нж Ду50 Ру40 ."

    Кол-во: 5

    "Позиция 77"

    "Клапан 15нж65нж Ду50 Ру16 с КОФ ."

    Кол-во: 5

    "Позиция 78"

    "Клапан регулирующий 25нж50нж Ду50 Ру64 ГОСТ Р 52720-2007"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Клапан запорный 15нж65нж Ду15 Ру16 фл. исп. 3 ТУ 26-07-177-85"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "Клапан СППК 4 17нж14нж Ду25 Ру40 с КОФ ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Клапан 19нж53нж Ду100 Ру40 с КОФ ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "Клапан 15нж22нж Ду20 Ру40 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Клапан 19нж76нж Ду50 Ру16 с КОФ ГОСТ 12815-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Клапан обратный 16нж10нж Ду80 Ру40 с КМЧ ст.12Х18Н12М3ТЛ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 85"

    "Клапан запорный прямоточный 15нж58нж Ду100 Ру16 ГОСТ Р 52720-2007"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "Клапан обратный 16нж10нж Ду150 Ру16 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "Клапан регулирующий 25нж48нж НО Ду25 Ру63 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 3

    "Позиция 88"

    "Клапан обратный 16нж11нж Ду25 Ру40 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 3

    "Позиция 89"

    "Клапан обратный 16нж13нж Ду50 Ру16 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 3

    "Позиция 90"

    "Клапан обратный 19нж38нж Ду150 Ру63 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 3

    "Позиция 91"

    "Клапан обратный 19нж76нж Ду50 Ру16 ТУ 3742-002-71430388-2005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 92"

    "Клапан запорный 15нж66нж Ду50 Ру40 фл. исп. 5 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "Клапан запорный 15нж65нж Ду150 Ру16 фл. исп. 3 ТУ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "Клапан 25нж50нж Ду25 Ру63 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 3

    "Позиция 95"

    "Клапан 15нж22нж Ду100 Ру40 ГОСТ 12815-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 96"

    "Клапан 15нж64бк Ду15 Ру16 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 3

    "Позиция 97"

    "Клапан запорный 15нж65нж Ду150 Ру16 ТУ 3742-015-00218118-2000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 98"

    "Клапан обратный 16нж10нж Ду40 Ру16 с КОФ ст.12Х18Н12М3ТЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "Клапан 15нж65бк Ду15 Ру16 с КОФ ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 3

    "Позиция 100"

    "Клапан обратный 16нж13нж Ду80 Ру16 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Клапан обратный 16нж14нж Ду100 Ру25 с КОФ папорт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Клапан запорный 15нж66нж Ду40 Ру25 с КОФ паспорт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Клапан предохранительный 17нж13нж Ду25 Ру40 фл. исп. 3 ТУ 3742-004-07533604-2008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Клапан запорный прямоточный 15нж58нж Ду150 Ру16 ГОСТ Р 52720-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Клапан запорный прямоточный 15нж58нж Ду80 Ру16 ГОСТ Р 52720-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Клапан обратный 16нж10нж Ду80 Ру16 с КОФ ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Клапан запорный 15нж66нж Ду25 Ру40 фл.исп. 5 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Клапан предохранительный 17нж13нж Ду50 Ру40 фл. исп. 3 ТУ 3742-004-07533604-2008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 109"

    "Клапан предохранительный СППК 4-25-40 (17нж14нж) Ду25 Ру40 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Клапан обратный 16нж10нж Ду65 Ру16 ГОСТ 9544-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Клапан обратный 16нж10нж Ду80 Ру16 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Клапан обратный 16нж10п Ду25 Ру16 фл. исп. 3 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Затвор обратный 19нж76нж Ду80 Ру16 с КОФ ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Клапан 15нж22нж Ду15 Ру40 с КОФ ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Клапан обратный 16нж10п Ду65 Ру16 с КОФ паспорт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Клапан 22лс69нж Ду40 Ру400 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Клапан 15нж65нж Ду80 Ру16 КОФ ГОСТ Р 52720-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Клапан предохранительный СППК 4-25-40 №1 (17лс14нж) Ду25 Ру40 с КОФ 20ГЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Клапан обратный 19нж76нж Ду100 Ру16 фланцевый Гост 12815-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Клапан обратный 19нж63бк Ду150 Ру40 паспорт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Клапан обратный 16нж81п Ду32 Ру16 с КОФ ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Клапан обратный 19нж18нж Ду50 Ру63 с КОФ паспорт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Клапан запорный 15нж22нж Ду32 Ру40 с КОФ ст.12Х18Н12М3ТЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Клапан запорный 15нж66нж Ду15 Ру40 фл. исп. 5 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Клапан предохранительный СППК 17нж17нж Ду50 Ру16 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Клапан обратный 19нж10бк Ду80 Ру16 ГОСТ 12815-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Клапан обратный 19нж53нж Ду80 Ру40 проект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Клапан запорный 15нж66нж Ду20 Ру40 фл. исп. 5 ГОСТ 24856-81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Клапан предохранительный 17нж14нж Ду150 Ру40 с КОФ паспорт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Клапан обратный 19нж16нж Ду150 Ру25 с КОФ паспорт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Клапан обратный 16нж10нж Ду50 Ру16 с КОФ ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Клапан 22нж69нж Ду32 Ру400 паспорт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Клапан 15нж65бк Ду80 Ру16 с КОФ ГОСТ Р 52720-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Клапан обратный 16нж84нж1 Ду25 Ру40 (Ш085.025.01) ст.12Х18Н10Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Клапан обратный 19нж38нж Ду150 Ру40 ТУ 3742-003-97965425-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Затвор 19нж53нж05 Ду80 Ру40 ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Клапан 22нж69нж Ду40 Ру400 паспорт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Клапан обратный 16нж10п Ду25 Ру16 ст.10Х17Н13М3Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Клапан 15нж22нж Ду50 Ру40 ГОСТ 12815-80"

    Кол-во: 1

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