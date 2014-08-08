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Номер извещения
ГП407025
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Годовая потребность по клапанам. Клапана нержавеющие/лигирующая сталь.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
02.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123317, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 6, стр. 2
Почтовый адрес
123317, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 6, стр. 2
Контактный телефон
+7 495 721-89-89
Факс
+7 495 721-85-85
Адрес электронной почты
info@uralchem.com
Ф.И.О. контактного лица
Заказчик
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Годовая потребность по клапанам. Клапана нержавеющие/лигирующая сталь.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Годовая потребность по клапанам. Клапана нержавеющие/лигирующая сталь.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В процедуре указана минимальная годовая потребность по статистике потребления за 3 года. Указанное количество товара не является окончательным объемом поставки. Окончательное количество (объем) поставки будет согласовано Сторонами дополнительно.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Заводская площадка заказчика.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«ОХК «УРАЛХИМ»
Все закупки и тендеры «ОХК «УРАЛХИМ»
Адрес местонахождения
123317, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 6, стр. 2
Наименование заказчика
«ОХК «УРАЛХИМ»
Все закупки и тендеры «ОХК «УРАЛХИМ»
Адрес местонахождения
123317, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 6, стр. 2
Отсутствуют
29.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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