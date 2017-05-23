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Номер извещения
31705098151
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Модификация по установке носилок для перевозки лежачих больных (Разработка технической документации по установке носилок для перевозки лежачих больных) для ВС Boeing 738/744/773
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 15:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99 доб. 2463
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Модификация по установке носилок для перевозки лежачих больных для ВС B738, B744, B773
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705098151Дата и время окончания срока приема заявок Модификация по установке носилок для перевозки лежачих больных для ВС B738, B744, B773Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705098151Дата и время вскрытия заявок Модификация по установке носилок для перевозки лежачих больных для ВС B738, B744, B773Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.05.2017 20:0030.05.2017 20:0030.05.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705098151Подведение итогов не позднее Модификация по установке носилок для перевозки лежачих больных для ВС B738, B744, B773Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модификация по установке носилок для перевозки лежачих больных для ВС B738, B744, B773
Начальная цена
123 900,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Готовый пакет технической документации в электронном формате должен быть направлен на адреса электронной почты АО «Авиакомпания «Россия»: Tech.Library.VKO@rossiya-airlines.com; V.Portnov@rossiya-airlines.comРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
74.90.19.190
74.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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