Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: Оплата 100% стоимости пакета технической документации по установке носилок для перевозки лежачих больных в течение 30 календарных дней с момента выполнения обязательств, взятых на себя Исполнителем, в рамках заключенного договора и выставления Исполнителем счета.