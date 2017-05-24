Поставка запчастей к копировально-множительным машинам.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Поставленный товар оплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика счета, счета-фактуры, товарной накладной (форма № ТОРГ-12) при условии предоставления Поставщиком полного комплекта документов на товар.