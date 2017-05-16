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Номер извещения
ГП705262
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых категорий на поставку листового металлопроката марки ст.3, объем 32,5 тонн
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 14:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72
Факс
Адрес электронной почты
Anastasiya.Komarnitskaya@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Комарницкая Анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно заявке
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:30 GMT +316.05.2017 10:3016.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705262Дата и время окончания срока приема заявок Согласно заявкеКолпино
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:3016.05.2017 10:3016.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705262Дата и время вскрытия заявок Согласно заявкеКолпино
Подведение итогов не позднее
23.05.2017 10:3023.05.2017 10:3023.05.2017 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705262Подведение итогов не позднее Согласно заявкеКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно заявке
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно заявкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
24.10.31.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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