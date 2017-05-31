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Номер извещения
31705097847
Уникальный номер закупки
166/47-2017
Наименование закупки
Покупка листового проката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 14:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-92-67
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смольников Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Железо, чугун, сталь и ферросплав
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 10:00 GMT +331.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705097847Дата и время окончания срока приема заявок Железо, чугун, сталь и ферросплавЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.06.2017 10:0006.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705097847Дата окончания срока рассмотрения заявок Железо, чугун, сталь и ферросплавЕкатеринбург
Дата и время проведения
06.06.2017 10:0006.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705097847Дата и время проведения Железо, чугун, сталь и ферросплавЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
06.06.2017 13:0006.06.2017 13:0006.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705097847Подведение итогов не позднее Железо, чугун, сталь и ферросплавЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Железо, чугун, сталь и ферросплав
Начальная цена
11 510 428,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
230 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Прокат листовой из углеродистых, легированных и жаропрочных марок стали в количестве 99 700 килограмм. Наименование, количество и характеристики товара определены Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка продукции осуществляется самовывозом продукции Покупателем автомобильным транспортом со склада Поставщика, расположенного в пределах Свердловской области, или со склада (терминала) транспортной компании, расположенного в пределах г. Екатеринбурга, путем выборки продукции уполномоченным представителем Покупателя, который обязан подтвердить свои полномочия на основании паспорта РФ и доверенности. Погрузочные работы продукции в транспортные средства Покупателя осуществляются за счет Поставщика (своими силами или с привлечением третьих лиц). Поставщик обязуется доставить продукцию до места поставки за свой счет (своими силами или с привлечением третьих лиц).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
24.10
46.72
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 99700
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