Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

В соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 146/25-2017 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 146/25-2017 о проведении аукциона на право заключения договора)