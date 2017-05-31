Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки: в течение 7 дней с момента направления заявки (Отгрузочной разнарядки) Покупателем на электронную почту Поставщика, указанную в договоре. Период поставки – с момента заключения договора до 31.12.2017. Условия поставки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации). Вид средств оплаты - безналичная форма расчетов (перечисление на расчетный счет Поставщика). Сроки оплаты – в течение 60 календарных дней после поставки Товара на склад Покупателя.