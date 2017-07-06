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Номер извещения
ГП705260
Уникальный номер закупки
АУ05-ОАЭ2017
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг - Запад»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 14:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Почтовый адрес
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Контактный телефон
+7 812 429-49-24 доб. 234
Факс
+7 812 429-49-24
Адрес электронной почты
zakupki-zvo@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бадаев Равиль Шамилевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг - Запад»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.07.2017 12:00 GMT +306.07.2017 12:0006.07.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705260Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг - Запад»г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.07.2017 16:0007.07.2017 16:0007.07.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705260Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг - Запад»г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Дата и время проведения
10.07.2017 12:0010.07.2017 12:0010.07.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705260Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг - Запад»г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Подведение итогов не позднее
11.07.2017 16:0011.07.2017 16:0011.07.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705260Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг - Запад»г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг - Запад»
Начальная цена
77,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
4 535,30 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
58,90 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Железнодорожная д. 4а, лит. Д-Д2, помещение № 9,10,11,12 на первом этаже (открытая территория)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
7010000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 58
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