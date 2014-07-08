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Номер извещения
ГП407024
Уникальный номер закупки
16
Наименование закупки
Закупка строительного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Одинцово
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Вибробулавы и валы гибкие WACKER NEUSON
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.07.2014 14:00 GMT +308.07.2014 14:0008.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407024Дата и время окончания срока приема заявок Вибробулавы и валы гибкие WACKER NEUSONОдинцово
Дата и время вскрытия заявок
08.07.2014 14:0008.07.2014 14:0008.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407024Дата и время вскрытия заявок Вибробулавы и валы гибкие WACKER NEUSONОдинцово
Подведение итогов не позднее
09.07.2014 14:0009.07.2014 14:0009.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407024Подведение итогов не позднее Вибробулавы и валы гибкие WACKER NEUSONОдинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вибробулавы и валы гибкие WACKER NEUSON
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция должна быть произведена не ранее 2014 года. Доставкаа продукции за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Срок поставки июль-август 2014 года
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр.39Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Строительное оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.07.2014 14:00 GMT +308.07.2014 14:0008.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407024Дата и время окончания срока приема заявок Строительное оборудованиеОдинцово
Дата и время вскрытия заявок
08.07.2014 14:0008.07.2014 14:0008.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407024Дата и время вскрытия заявок Строительное оборудованиеОдинцово
Подведение итогов не позднее
09.07.2014 14:0009.07.2014 14:0009.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407024Подведение итогов не позднее Строительное оборудованиеОдинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительное оборудование
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция должна быть произведена не ранее 2014 года. Доставкаа продукции за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Срок поставки июль-август 2014 года
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр.39Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 27
Кол-во: 100
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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