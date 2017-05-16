www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705097245
Уникальный номер закупки
335
Наименование закупки
Поставка соды кальцинированной технической 1 сорт марка Б
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 13:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 66-96-31
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts26@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Боровых Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
Златоуст, Парковый проезд,1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сода кальцинированная техническая марка Б сорт 1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 20:00 GMT +316.05.2017 20:0016.05.2017 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705097245Дата и время окончания срока приема заявок Сода кальцинированная техническая марка Б сорт 1Златоуст, Парковый проезд,1
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 06:0017.05.2017 06:0017.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705097245Дата и время вскрытия заявок Сода кальцинированная техническая марка Б сорт 1Златоуст, Парковый проезд,1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сода кальцинированная техническая марка Б сорт 1
Начальная цена
643 218,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 432,18 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Челябинская обл., г.Златоуст, Парковый проезд,1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
20.13.43.111
20.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.