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Номер извещения
ГП407019
Уникальный номер закупки
57
Наименование закупки
лист толщиной 16мм 03Х17Н14М3 ТУ14-1-5071-97 (допускается 316L 1.4435) с испытанием против МКК по методу ДУ ГОСТ 6032-2003 (практика С,метод Хью)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
01.07.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-15
Факс
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Адрес электронной почты
dsp@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Даянова Светлана Петровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Лист нержавеющий толщиной 16мм 03Х17Н14М3 ТУ 14-1-5071-91 М2Б ПНО,МКК по методу ДУ ГОСТ 6032-2003,(допускается 316L 1.4435 МКК - практика С,метод Хью),в количестве 1т.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.07.2014 11:00 GMT +307.07.2014 11:0007.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407019Дата и время окончания срока приема заявок лист нержавеющий толщиной 16мм 03Х17Н14М3 ТУ 14-1-5071-91 М2Б ПНО,МКК по методу ДУ ГОСТ 6032-2003,(допускается 316L 1.4435 МКК - практика С,метод Хью),в количестве 1т.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
07.07.2014 11:0007.07.2014 11:0007.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407019Дата и время вскрытия заявок лист нержавеющий толщиной 16мм 03Х17Н14М3 ТУ 14-1-5071-91 М2Б ПНО,МКК по методу ДУ ГОСТ 6032-2003,(допускается 316L 1.4435 МКК - практика С,метод Хью),в количестве 1т.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.07.201408.07.2014 21:5908.07.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407019Подведение итогов не позднее лист нержавеющий толщиной 16мм 03Х17Н14М3 ТУ 14-1-5071-91 М2Б ПНО,МКК по методу ДУ ГОСТ 6032-2003,(допускается 316L 1.4435 МКК - практика С,метод Хью),в количестве 1т.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лист нержавеющий толщиной 16мм 03Х17Н14М3 ТУ 14-1-5071-91 М2Б ПНО,МКК по методу ДУ ГОСТ 6032-2003,(допускается 316L 1.4435 МКК - практика С,метод Хью),в количестве 1т.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
полностью
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО УралхиммашРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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