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Номер извещения
31705098764
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора поставки авиационного оргстекла
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 16:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-01-74
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Леонов Денис Викторович
Место рассмотрения предложений
115280, Москва, Велозаводская, 5
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка авиационного оргстекла СО-95-К для обслуживания и ремонта прочего оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 11:00 GMT +322.05.2017 11:0022.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705098764Дата и время окончания срока приема заявок Закупка авиационного оргстекла СО-95-К для обслуживания и ремонта прочего оборудования 115280, Москва, Велозаводская, 5
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 11:0022.05.2017 11:0022.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705098764Дата и время вскрытия заявок Закупка авиационного оргстекла СО-95-К для обслуживания и ремонта прочего оборудования 115280, Москва, Велозаводская, 5
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка авиационного оргстекла СО-95-К для обслуживания и ремонта прочего оборудования
Начальная цена
185 111,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
22.21.3
22.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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