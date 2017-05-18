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Номер извещения
ГП705253
Уникальный номер закупки
174-562|17
Наименование закупки
Закуп асбестовой ткани АТ 16 Т ГОСТ 6102-78 с дополнительными требованиями к качеству
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 12:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-47
Факс
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Адрес электронной почты
grigoreva@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григорьева Людмила Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Закуп асбестовой ткани АТ 16 Т ГОСТ 6102-78 с дополнительными требоаниями к качеству по заявке № 174-562/17
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 09:30 GMT +318.05.2017 09:3018.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705253Дата и время окончания срока приема заявок Закуп асбестовой ткани АТ 16 Т ГОСТ 6102-78 с дополнительными требоаниями к качеству по заявке № 174-562/17Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 09:3018.05.2017 09:3018.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705253Дата и время вскрытия заявок Закуп асбестовой ткани АТ 16 Т ГОСТ 6102-78 с дополнительными требоаниями к качеству по заявке № 174-562/17Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 14:0023.06.2017 14:0023.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705253Подведение итогов не позднее Закуп асбестовой ткани АТ 16 Т ГОСТ 6102-78 с дополнительными требоаниями к качеству по заявке № 174-562/17Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закуп асбестовой ткани АТ 16 Т ГОСТ 6102-78 с дополнительными требоаниями к качеству по заявке № 174-562/17
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по заявке № 174-562/17
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по заявке № 174-562/17Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
23.99.11.110
23.99.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 83
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