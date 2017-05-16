Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос котировок на право заключения договора поставки теплового оборудования в мае 2017 года для нужд АО "Трансинжстрой"

    Запрос котировок на право заключения договора поставки теплового оборудования в мае 2017 года для нужд АО "Трансинжстрой"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.05.2017 13:0016.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705249Дата и время окончания срока приема заявок Закупка теплового оборудования МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705249

    Уникальный номер закупки

    259

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок на право заключения договора поставки теплового оборудования в мае 2017 года для нужд АО "Трансинжстрой"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.05.2017 10:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    котировочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 419-12-31

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка теплового оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.05.2017 13:00 GMT +316.05.2017 13:0016.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705249Дата и время окончания срока приема заявок Закупка теплового оборудования Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    16.05.2017 13:0016.05.2017 13:0016.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705249Дата и время вскрытия заявок Закупка теплового оборудования Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201729.05.2017 16:0029.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705249Подведение итогов не позднее Закупка теплового оборудования Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка теплового оборудования

    Начальная цена

    86 080,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка продукции силами Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Поставка продукции - до 31 мая 2017 г. Лот является неделимым. Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку участника, представленную на неполный объем продукции, заявленной к поставке. Подавая заявку на участие в процедуре закупки, Участник подтверждает свое согласие на заключение договора поставки по форме приложения к настоящему извещению. Внесение изменений в коммерческое предложение после вскрытия заявок и до момента исполнения обязательств по поставке продукции Поставщиком не допускается. Превышение участником предельной (максимальной) цены за единицу продукции и предельной (максимальной) стоимости продукции, установленной настоящей документацией.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    М.О., г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента потсавки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    29.21.13.629

    Установки, генераторы и устройства индукционные высокой частоты для прочих технологических процессов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с котировоной документацией"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП010127
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО...
    572346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Нижегородтеплогаз
    Конкурентный отбор № 32211081565
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    593742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 922 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАУ СШОР № 8
    Аукцион на понижение № 32211081549
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо, бензин АИ-92) для нужд Муниципального автономного учреждения «СШОР № 8»
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо,...
    593741
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    980 080
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Нижегородтеплогаз
    Маркетинговые исследования * № 32211081526
    Оказание услуг по выполнению комплекса регламентных мероприятий по подготовке котлов к отопительному сезону (подготовка котлов к режимно-наладочным испытаниям, химпромывка, гидропневматическая промывка, режимно-наладочные испытания котлов) в котельных г.Дзержинска и г.Сергач Нижегородской области.
    Оказание услуг по выполнению комплекса регламентных мероприятий по подготовке котлов к...
    593732
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования *
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    29 824 859
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013759
    Закупка сэндвич-панелей
    Закупка сэндвич-панелей
    591483
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № ГП237213
    Метзаготовка (поковки для ЭКГ-20 № 47, № 49 и № 50-52)
    Метзаготовка (поковки для ЭКГ-20 № 47, № 49 и № 50-52)
    593734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237212
    109/28.01.22/КО/Э Поставка адсорбента в процессе осушки гексана
    109/28.01.22/КО/Э Поставка адсорбента в процессе осушки гексана
    593733
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    3 506 286
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № АП014268
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    593724
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить