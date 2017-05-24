Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: аванс не более 30% В случае выплаты авансового платежа более миллиона рублей, требуется предоставление банковской гарантии возврата (информационное письмо (свободная форма) о том, что вы гарантируете предоставление банковской гарантии (при авансе более миллиона рублей))