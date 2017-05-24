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Номер извещения
ГП705247
Уникальный номер закупки
155/04-17/41/8/МТР
Наименование закупки
Поставка теплообменного аппарата
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 10:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
198095, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2 корпус 1, литера К
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, нет, а/я 100
Контактный телефон
+7 812 383-70-70 доб. 171
Факс
+7 812 324-48-01
Адрес электронной почты
Zenovich@cryogas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зенович Роман Станиславович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка теплообменного аппарата
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 16:00 GMT +324.05.2017 16:0024.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705247Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теплообменного аппарата Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 16:0024.05.2017 16:0024.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705247Дата и время вскрытия заявок Поставка теплообменного аппарата Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
07.06.2017 18:0007.06.2017 18:0007.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705247Подведение итогов не позднее Поставка теплообменного аппарата Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка теплообменного аппарата
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Приложением 6
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Калининградская область, Гурьевский район, пос. Кутузово, ул. Орловская, прилегает к ГРС «Калининград-2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Криогаз
Все закупки и тендеры ЗАО Криогаз
Адрес местонахождения
198095, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2 корпус 1, литера К
196128, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, нет, а/я 100
46.71.13.142
Документация лота
Кол-во: 0
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