"Оказание услуг по организации бортового питания в г. Сочи"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Формой оплаты является безналичный расчет. Оплата по факту. За предоставленные услуги Исполнитель выставляет Заказчику счета за каждую декаду (10 дней). Выставление счетов производится в течение следующих десяти рабочих дней. Все счета будут оплачены в течение тридцати (30) дней с даты выставления счета. Поставщик высылает скан-копии счетов на следующий адрес: OKR@rossiya-airlines.com