Открытый аукцион по комбинированной схеме - сначала на понижение начальной цены, а затем на повышение цены, на право заключения договора купли-продажи имущества: Перевалочно-накопительная база, расположенная по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, берег реки Нюролька. Собственник: ОАО «Томскгазпром».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП705240 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион по комбинированной схеме - сначала на понижение начальной цены, а затем на повышение цены, на право заключения договора купли-продажи имущества: Перевалочно-накопительная база, расположенная по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, берег реки Нюролька. Собственник: ОАО «Томскгазпром». Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещание

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