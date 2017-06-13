www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП705240
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион по комбинированной схеме - сначала на понижение начальной цены, а затем на повышение цены, на право заключения договора купли-продажи имущества: Перевалочно-накопительная база, расположенная по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, берег реки Нюролька. Собственник: ОАО «Томскгазпром».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 09:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 3822 61-28-67
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
Menshikovjv@tomskgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Меньшиков Юрий Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Томск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Перевалочно-накопительная база, расположенная по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, берег реки Нюролька. В состав базы входят объекты недвижимого имущества являющиеся единым неделимым лотом.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 18:00 GMT +313.06.2017 18:0013.06.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705240Дата и время окончания срока приема заявок Перевалочно-накопительная база, расположенная по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, берег реки Нюролька. В состав базы входят объекты недвижимого имущества являющиеся единым неделимым лотом. Томск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.06.2017 11:0014.06.2017 11:0014.06.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705240Дата окончания срока рассмотрения заявок Перевалочно-накопительная база, расположенная по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, берег реки Нюролька. В состав базы входят объекты недвижимого имущества являющиеся единым неделимым лотом. Томск
Дата и время проведения
15.06.2017 11:0015.06.2017 11:0015.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705240Дата и время проведения Перевалочно-накопительная база, расположенная по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, берег реки Нюролька. В состав базы входят объекты недвижимого имущества являющиеся единым неделимым лотом. Томск
Подведение итогов не позднее
29.06.2017 14:0029.06.2017 14:0029.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705240Подведение итогов не позднее Перевалочно-накопительная база, расположенная по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, берег реки Нюролька. В состав базы входят объекты недвижимого имущества являющиеся единым неделимым лотом. Томск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.06.201729.06.2017 14:0029.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705240Подведение итогов не позднее Перевалочно-накопительная база, расположенная по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, берег реки Нюролька. В состав базы входят объекты недвижимого имущества являющиеся единым неделимым лотом. Томск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перевалочно-накопительная база, расположенная по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, берег реки Нюролька. В состав базы входят объекты недвижимого имущества являющиеся единым неделимым лотом.
Начальная цена
3 903 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
390 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
68.10.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.