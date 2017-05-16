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    Главная / Торги / Извещение о проведении закупки трансформатор, возбудитель тиристор

    Извещение о проведении закупки трансформатор, возбудитель тиристор

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.05.2017 11:0016.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705237Дата и время окончания срока приема заявок Извещение о проведении закупки трансформатор, возбудитель тиристорЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705237

    Уникальный номер закупки

    339

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Извещение о проведении закупки трансформатор, возбудитель тиристор

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.05.2017 09:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение о проведении закупки

    Приложение 1.1

    Приложение 1

    Приложение 2

    Договор поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-19-98

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    E.leushina@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Леушина Евгения Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Извещение о проведении закупки трансформатор, возбудитель тиристор

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.05.2017 11:00 GMT +316.05.2017 11:0016.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705237Дата и время окончания срока приема заявок Извещение о проведении закупки трансформатор, возбудитель тиристорЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    16.05.2017 11:0016.05.2017 11:0016.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705237Дата и время вскрытия заявок Извещение о проведении закупки трансформатор, возбудитель тиристорЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 15:0016.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705237Подведение итогов не позднее Извещение о проведении закупки трансформатор, возбудитель тиристорЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Извещение о проведении закупки трансформатор, возбудитель тиристор

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ПАО УралмашзаводаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запросу

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    27.11.43.000

    Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТРАНСФОРМАТОР; ТСЗП-25, 380/72В; Y/D-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ВОЗБУДИТЕЛЬ ТИРИСТОР; ВТ1-250-48-ММП-11; УХЛ4;"

    Кол-во: 1

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