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Номер извещения
ГП407018
Уникальный номер закупки
08/35/2014-А
Наименование закупки
"На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО "Военторг-Восток" (Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Малиновского, 11 Г, стр.9, пом. 12)"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
01.07.2014 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ануфриенко Роман Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
"Аренда недвижимого имущества"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.08.2014 11:00 GMT +301.08.2014 11:0001.08.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407018Дата и время окончания срока приема заявок "Аренда недвижимого имущества"Хабаровск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.08.2014 16:5905.08.2014 16:5905.08.2014 16:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП407018Дата окончания срока рассмотрения заявок "Аренда недвижимого имущества"Хабаровск
Дата и время проведения
06.08.2014 09:0006.08.2014 09:0006.08.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП407018Дата и время проведения "Аренда недвижимого имущества"Хабаровск
Подведение итогов не позднее
06.08.2014 16:5906.08.2014 16:5906.08.2014 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407018Подведение итогов не позднее "Аренда недвижимого имущества"Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
"Аренда недвижимого имущества"
Начальная цена
95,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
14 801,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
155.8
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Помещение. Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Малиновского, 11 Г, стр.9, пом. 12. Общая площадь – 155,8 кв.м. (открытая территория)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 155
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