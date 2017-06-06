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Номер извещения
31705095895
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по усилению несущих стен ангара металлическими обоймами, усиление фундамента несущих стен
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 08:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-49
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Тирская Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по усилению несущих стен ангара металлическими обоймами, усиление фундамента несущих стен
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 10:00 GMT +306.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705095895Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по усилению несущих стен ангара металлическими обоймами, усиление фундамента несущих стен Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 10:0006.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705095895Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по усилению несущих стен ангара металлическими обоймами, усиление фундамента несущих стен Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 20:0013.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705095895Подведение итогов не позднее Оказание услуг по усилению несущих стен ангара металлическими обоймами, усиление фундамента несущих стен Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по усилению несущих стен ангара металлическими обоймами, усиление фундамента несущих стен
Начальная цена
3 368 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3349,51 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. СПб, ул. Стартовая, д.17, лит. ЦРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
43.99.40
43.99.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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