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    Главная / Торги / "На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО "Военторг-Восток" (Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Малиновского, 11 Г, стр.9, пом. 10)"

    "На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО "Военторг-Восток" (Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Малиновского, 11 Г, стр.9, пом. 10)"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.08.2014 11:0001.08.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407017Дата и время окончания срока приема заявок "Аренда недвижимого иммущества"ХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407017

    Уникальный номер закупки

    07/34/2014-А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    "На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО "Военторг-Восток" (Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Малиновского, 11 Г, стр.9, пом. 10)"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.07.2014 17:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения 1

    Аукционная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ануфриенко Роман Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский Край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    "Аренда недвижимого иммущества"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.08.2014 11:00 GMT +301.08.2014 11:0001.08.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407017Дата и время окончания срока приема заявок "Аренда недвижимого иммущества"Хабаровск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.08.2014 16:5904.08.2014 16:5904.08.2014 16:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП407017Дата окончания срока рассмотрения заявок "Аренда недвижимого иммущества"Хабаровск

    Дата и время проведения

    05.08.2014 09:0005.08.2014 09:0005.08.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП407017Дата и время проведения "Аренда недвижимого иммущества"Хабаровск

    Подведение итогов не позднее

    05.08.2014 16:5905.08.2014 16:5905.08.2014 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407017Подведение итогов не позднее "Аренда недвижимого иммущества"Хабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.08.201405.08.2014 16:5905.08.2014 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407017Подведение итогов не позднее "Аренда недвижимого иммущества"Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    "Аренда недвижимого иммущества"

    Начальная цена

    95,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    18 648,50 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    196.3

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Помещение. Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Малиновского, 11 Г, стр.9, пом. 10. Общая площадь – 196,3 кв.м. (открытая территория)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В строгом соответствии с разделом 3 «Арендная плата, платежи по договору» ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда"

    Кол-во: 196

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