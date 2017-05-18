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Номер извещения
ГП705230
Уникальный номер закупки
175-562/17 от 05.05.17г.
Наименование закупки
закуп сортового проката согласно заявки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 08:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-92
Факс
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Адрес электронной почты
bolotova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Болотова Наталья Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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1. Швеллер 16У ст. 09Г2С-ГС-5-325 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8240-97 в количестве 1,000 т. (202810431) 2. Швеллер 18У ст. 09Г2С-ГС-5-325 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8240-97 в количестве 2,500 т. (202810403) 3. Уголок 75*5 ст. 09Г2С-ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8240-97 В количестве 2,000 т. (201064804)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 06:00 GMT +318.05.2017 06:0018.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705230Дата и время окончания срока приема заявок 1. Швеллер 16У ст. 09Г2С-ГС-5-325 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8240-97 в количестве 1,000 т. (202810431) 2. Швеллер 18У ст. 09Г2С-ГС-5-325 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8240-97 в количестве 2,500 т. (202810403) 3. Уголок 75*5 ст. 09Г2С-ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8240-97 В количестве 2,000 т. (201064804) Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 06:0018.05.2017 06:0018.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705230Дата и время вскрытия заявок 1. Швеллер 16У ст. 09Г2С-ГС-5-325 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8240-97 в количестве 1,000 т. (202810431) 2. Швеллер 18У ст. 09Г2С-ГС-5-325 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8240-97 в количестве 2,500 т. (202810403) 3. Уголок 75*5 ст. 09Г2С-ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8240-97 В количестве 2,000 т. (201064804) Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
10.07.2017 06:0010.07.2017 06:0010.07.2017 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705230Подведение итогов не позднее 1. Швеллер 16У ст. 09Г2С-ГС-5-325 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8240-97 в количестве 1,000 т. (202810431) 2. Швеллер 18У ст. 09Г2С-ГС-5-325 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8240-97 в количестве 2,500 т. (202810403) 3. Уголок 75*5 ст. 09Г2С-ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8240-97 В количестве 2,000 т. (201064804) Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.07.201710.07.2017 06:0010.07.2017 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705230Подведение итогов не позднее 1. Швеллер 16У ст. 09Г2С-ГС-5-325 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8240-97 в количестве 1,000 т. (202810431) 2. Швеллер 18У ст. 09Г2С-ГС-5-325 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8240-97 в количестве 2,500 т. (202810403) 3. Уголок 75*5 ст. 09Г2С-ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8240-97 В количестве 2,000 т. (201064804) Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. Швеллер 16У ст. 09Г2С-ГС-5-325 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8240-97 в количестве 1,000 т. (202810431) 2. Швеллер 18У ст. 09Г2С-ГС-5-325 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8240-97 в количестве 2,500 т. (202810403) 3. Уголок 75*5 ст. 09Г2С-ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8240-97 В количестве 2,000 т. (201064804)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский,33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
24.10.23.190
G
Документация лота
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