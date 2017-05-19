Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель оплачивает единовременно 100 % от цены поставляемого Товара (партии Товара) по истечении 60 календарных дней с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД 10 или 25 числа месяца, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.