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Номер извещения
ГП705226
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка манипуляторов сварочных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
07.05.2017 16:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-34
Факс
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Адрес электронной почты
a.v.shamanaev@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шаманаев Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка манипуляторов сварочных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 10:00 GMT +312.05.2017 10:0012.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705226Дата и время окончания срока приема заявок Поставка манипуляторов сварочныхЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 10:0012.05.2017 10:0012.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705226Дата и время вскрытия заявок Поставка манипуляторов сварочныхЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка манипуляторов сварочных
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с запросом возможно рассмотрение аналогов запрашиваемого оборудования
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО УралхиммашРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
46.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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