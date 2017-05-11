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    Главная / Торги / Поставка Lincoln аппаратов аргонодуговой сварки

    Поставка Lincoln аппаратов аргонодуговой сварки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2017 13:0011.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705224Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Lincoln аппаратов аргонодуговой сваркиЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705224

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Lincoln аппаратов аргонодуговой сварки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.05.2017 13:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-07-34

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.v.shamanaev@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шаманаев Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Lincoln аппаратов аргонодуговой сварки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2017 13:00 GMT +311.05.2017 13:0011.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705224Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Lincoln аппаратов аргонодуговой сваркиЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    11.05.2017 13:0011.05.2017 13:0011.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705224Дата и время вскрытия заявок Поставка Lincoln аппаратов аргонодуговой сваркиЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.201719.05.2017 15:0019.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705224Подведение итогов не позднее Поставка Lincoln аппаратов аргонодуговой сваркиЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Lincoln аппаратов аргонодуговой сварки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с запросом отступления не допускаются

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО УралхиммашРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    доставка покупателю договор в редакции АО Уралхиммаш
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    27.90

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "сварочные аппараты"

    Кол-во: 0

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