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Номер извещения
ГП705222
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Закупка Флокулянт Магнафлок-5250 (20 000 кг) и Флокулянт Магнафлок-8180 (2 000 кг)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
07.05.2017 05:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-03
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
vanchikova@nerungriugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ванчикова Валентина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка Флокулянт Магнафлок-5250 (20 000 кг) и Флокулянт Магнафлок-8180 (2 000 кг). В КП обязательно указать сроки поставки, условия оплаты, станцию отугрузки, фасовку и условия хранения, приложить сертификаты.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 03:0009.06.2017 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705222Подведение итогов не позднее Закупка Флокулянт Магнафлок-5250 (20 000 кг) и Флокулянт Магнафлок-8180 (2 000 кг). В КП обязательно указать сроки поставки, условия оплаты, станцию отугрузки, фасовку и условия хранения, приложить сертификаты.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Флокулянт Магнафлок-5250 (20 000 кг) и Флокулянт Магнафлок-8180 (2 000 кг). В КП обязательно указать сроки поставки, условия оплаты, станцию отугрузки, фасовку и условия хранения, приложить сертификаты.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Отгрузка до ст. Чульбасс: Флокулянт Магнафлок-5250 - 20 т., Флокулянт Магнафлок-380 - 2 т.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Повагонная отправка: Станция назначения: Станция назначения: Чульбасс (РЗД), ЖДЯ код станции 913704, Грузополучатель: АО «ГОК «Денисовский», Код получателя 6430, ОКПО: 15270082Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
05.1
05.10.22
Документация лота
Кол-во: 20
Кол-во: 2
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