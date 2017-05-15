Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка металла

    Поставка металла

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.05.2017 11:0015.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлаЗлатоуст, Парковый проезд,1Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705221

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металла

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.05.2017 11:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    перечень

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 63-90-10

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts7@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зубова Анна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст, Парковый проезд,1

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металла

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705221Подведение итогов не позднее Поставка металлаЗлатоуст, Парковый проезд,1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металла

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечню закупаемой продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Златоуст, Парковый проезд, 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желательно отсрочка платежа, возможно предложить свои
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка металла"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО НИИ КП
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211074643
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц830
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц830
    592390
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 43924,63 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    8 784 927
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО НИИ КП
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211073586
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц830
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц830
    592365
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    732 077
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013833
    Поставка оборудования и материалов для строительства объекта «Омский НПЗ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка оборудования и материалов для строительства объекта «Омский НПЗ» для нужд ООО «ГСП-2»
    591698
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО НИИ КП
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211064158
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия ЗИП-Г
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия ЗИП-Г
    591110
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    226 041
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО НИИ КП
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211063850
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц821
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц821
    591068
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    950 891
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО НИИ КП
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211063365
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц821
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц821
    591009
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    512 337
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО «Авиакомпания «Россия»
    Конкурентный отбор (АКР) № 32211054077
    Поставка контейнеров стандарта «Атлас»
    Поставка контейнеров стандарта «Атлас»
    589499
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (АКР)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    102 666
    $
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП904133
    Электроды, инструмент ручной, абразивный, измерительный по заявке № 24313 АО «ГОК «Инаглинский»
    Электроды, инструмент ручной, абразивный, измерительный по заявке № 24313 АО «ГОК...
    222362
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.04.2019 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить