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Номер извещения
31705094929
Уникальный номер закупки
151-17
Наименование закупки
Оказание услуг по организации осуществления сторонами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд АО «Корпорация «ВНИИЭМ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 18:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
BerezaLA@gm.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жилина Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организация осуществления сторонами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 15:00 GMT +316.05.2017 15:0016.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705094929Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организация осуществления сторонами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 15:0116.05.2017 15:0116.05.2017 15:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705094929Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организация осуществления сторонами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) Москва
Подведение итогов не позднее
16.05.2017 16:3016.05.2017 16:3016.05.2017 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705094929Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организация осуществления сторонами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.05.201716.05.2017 16:3016.05.2017 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705094929Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организация осуществления сторонами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организация осуществления сторонами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
Начальная цена
636 232,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
12 724,64 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 2 документации о закупке «Задание на закупку»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
город Москва.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
65.12
65.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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