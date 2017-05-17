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Номер извещения
31705094895
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка летней спецобуви для нужд ЗАО «ЦТПС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 18:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300041, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Менделеевская, д. 11
Почтовый адрес
300041, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Менделеевская, д. 11
Контактный телефон
+7 4872 31-18-38
Факс
+7 4872 30-71-51
Адрес электронной почты
zakupki@centrgaz-gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Губина Евгения Владимировна
Место рассмотрения предложений
г.Тула, ул. Минделеевкая, ул.11, к.301
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка летней спецобуви для нужд ЗАО «ЦТПС»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 12:00 GMT +317.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705094895Дата и время окончания срока приема заявок Поставка летней спецобуви для нужд ЗАО «ЦТПС»г.Тула, ул. Минделеевкая, ул.11, к.301
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 12:0017.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705094895Дата и время вскрытия заявок Поставка летней спецобуви для нужд ЗАО «ЦТПС»г.Тула, ул. Минделеевкая, ул.11, к.301
Подведение итогов не позднее
19.05.2017 15:0019.05.2017 15:0019.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705094895Подведение итогов не позднее Поставка летней спецобуви для нужд ЗАО «ЦТПС»г.Тула, ул. Минделеевкая, ул.11, к.301
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка летней спецобуви для нужд ЗАО «ЦТПС»
Начальная цена
1 122 808,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с требованиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с требованиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО "ЦТПС"
Все закупки и тендеры ЗАО "ЦТПС"
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Скуратовская, 110
15.20.32.122
14.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 436
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