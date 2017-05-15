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Номер извещения
ГП705216
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Перевозка автотранспортом узлов трубных из ПАО "Ижорские заводы" цех№ 34 до г.Островец, Гродненская обл., Белорусская АЭС, Республика Беларусь.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 17:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 981 163-58-78
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
sergey.pilipchuk@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Пилипчук Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
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Перевозка автотранспортом узлов трубных из ПАО "Ижорские заводы" цех№ 34 до г.Островец, Гродненская обл., Белорусская АЭС, Республика Беларусь.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 11:00 GMT +315.05.2017 11:0015.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705216Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка автотранспортом узлов трубных из ПАО "Ижорские заводы" цех№ 34 до г.Островец, Гродненская обл., Белорусская АЭС, Республика Беларусь.Санкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 11:0015.05.2017 11:0015.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705216Дата и время вскрытия заявок Перевозка автотранспортом узлов трубных из ПАО "Ижорские заводы" цех№ 34 до г.Островец, Гродненская обл., Белорусская АЭС, Республика Беларусь.Санкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
31.05.201731.05.2017 14:0031.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705216Подведение итогов не позднее Перевозка автотранспортом узлов трубных из ПАО "Ижорские заводы" цех№ 34 до г.Островец, Гродненская обл., Белорусская АЭС, Республика Беларусь.Санкт-Петербург, Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перевозка автотранспортом узлов трубных из ПАО "Ижорские заводы" цех№ 34 до г.Островец, Гродненская обл., Белорусская АЭС, Республика Беларусь.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Перевозка автотранспортом 23-х узлов трубных из ПАО "Ижорские заводы" цех № 34 до г.Островец, Гродненская обл., Белорусская АЭС, Республика Беларусь.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
49.41.19.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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