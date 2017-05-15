Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Перевозка автотранспортом узлов трубных из ПАО "Ижорские заводы" цех№ 34 до г.Островец, Гродненская обл., Белорусская АЭС, Республика Беларусь.

    Перевозка автотранспортом узлов трубных из ПАО "Ижорские заводы" цех№ 34 до г.Островец, Гродненская обл., Белорусская АЭС, Республика Беларусь.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.05.2017 11:0015.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705216Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка автотранспортом узлов трубных из ПАО "Ижорские заводы" цех№ 34 до г.Островец, Гродненская обл., Белорусская АЭС, Республика Беларусь.Санкт-Петербург, КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705216

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Перевозка автотранспортом узлов трубных из ПАО "Ижорские заводы" цех№ 34 до г.Островец, Гродненская обл., Белорусская АЭС, Республика Беларусь.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.05.2017 17:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 981 163-58-78

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    sergey.pilipchuk@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пилипчук Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Перевозка автотранспортом узлов трубных из ПАО "Ижорские заводы" цех№ 34 до г.Островец, Гродненская обл., Белорусская АЭС, Республика Беларусь.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.05.2017 11:00 GMT +315.05.2017 11:0015.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705216Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка автотранспортом узлов трубных из ПАО "Ижорские заводы" цех№ 34 до г.Островец, Гродненская обл., Белорусская АЭС, Республика Беларусь.Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    15.05.2017 11:0015.05.2017 11:0015.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705216Дата и время вскрытия заявок Перевозка автотранспортом узлов трубных из ПАО "Ижорские заводы" цех№ 34 до г.Островец, Гродненская обл., Белорусская АЭС, Республика Беларусь.Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 14:0031.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705216Подведение итогов не позднее Перевозка автотранспортом узлов трубных из ПАО "Ижорские заводы" цех№ 34 до г.Островец, Гродненская обл., Белорусская АЭС, Республика Беларусь.Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перевозка автотранспортом узлов трубных из ПАО "Ижорские заводы" цех№ 34 до г.Островец, Гродненская обл., Белорусская АЭС, Республика Беларусь.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Перевозка автотранспортом 23-х узлов трубных из ПАО "Ижорские заводы" цех № 34 до г.Островец, Гродненская обл., Белорусская АЭС, Республика Беларусь.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Вознаграждение и возмещаемые расходы экспедитора оплачиваются с отсрочкой платежа 30 дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортно-экспедиционные услуги"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Запрос предложений № 32111012805
    Оказание услуг специализированной техникой для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор».
    Оказание услуг специализированной техникой для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор».
    583172
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    122 477 460
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Запрос предложений № ГП225662
    Оказание услуг по перевозке готовой продукции ВОЛМА (Сухие строительные смеси, ГКЛ, ПГП) автомобильным транспортом с производственных площадок ВОЛМА-Волгоград, ВОЛМА-ВТР (г. Волгоград), ВОЛМА-Воскресенск (г. Воскресенск, МО)
    Оказание услуг по перевозке готовой продукции ВОЛМА (Сухие строительные смеси, ГКЛ, ПГП)...
    591943
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить