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Номер извещения
ГП705219
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Рапсовый стол Zürn RapsProfi II с 2 боковыми ножами для российской жатки 630R JD зерноуборочного комбайна JD 9880 STS с адаптером
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 17:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Контактный телефон
+7 911 478-10-34
Факс
+7 4722 58-64-00
Адрес электронной почты
o.shandura@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шандура Ольга Игоревна
Место рассмотрения предложений
Калининград
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Рапсовый стол Zürn RapsProfi II с 2 боковыми ножами для российской жатки 630R JD зерноуборочного комбайна JD 9880 STS с адаптером
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 19:00 GMT +315.05.2017 19:0015.05.2017 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705219Дата и время окончания срока приема заявок Рапсовый стол Zürn RapsProfi II с 2 боковыми ножами для российской жатки 630R JD зерноуборочного комбайна JD 9880 STS с адаптеромКалининград
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 13:0016.05.2017 13:0016.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705219Дата и время вскрытия заявок Рапсовый стол Zürn RapsProfi II с 2 боковыми ножами для российской жатки 630R JD зерноуборочного комбайна JD 9880 STS с адаптеромКалининград
Подведение итогов не позднее
19.05.2017 19:0019.05.2017 19:0019.05.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705219Подведение итогов не позднее Рапсовый стол Zürn RapsProfi II с 2 боковыми ножами для российской жатки 630R JD зерноуборочного комбайна JD 9880 STS с адаптеромКалининград
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Рапсовый стол Zürn RapsProfi II с 2 боковыми ножами для российской жатки 630R JD зерноуборочного комбайна JD 9880 STS с адаптером
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки: 238120, Калининградская область, Озерский район, н.п. Дубрава, ферма "Дубрава".Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТД Агроторг
Все закупки и тендеры ТД Агроторг
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
28.30.59
28.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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