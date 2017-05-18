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Номер извещения
ГП705215
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый однолотовый запрос цен на право заключения договоров на поставку организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» и ООО «ВРК «Купино»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 17:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Почтовый адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Контактный телефон
+7 812 332-22-00
Факс
+7 812 332-22-86
Адрес электронной почты
efimov.oa@transoil.com
Ф.И.О. контактного лица
Ефимов Олег Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» и ООО «ВРК «Купино»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 12:00 GMT +318.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705215Дата и время окончания срока приема заявок Поставка организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» и ООО «ВРК «Купино»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 12:0018.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705215Дата и время вскрытия заявок Поставка организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» и ООО «ВРК «Купино»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» и ООО «ВРК «Купино»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Трансойл
Все закупки и тендеры Трансойл
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
26.20
Документация лота
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