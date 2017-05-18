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    Главная / Торги / Открытый однолотовый запрос цен на право заключения договоров на поставку организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» и ООО «ВРК «Купино»

    Открытый однолотовый запрос цен на право заключения договоров на поставку организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» и ООО «ВРК «Купино»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705215Дата и время окончания срока приема заявок Поставка организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» и ООО «ВРК «Купино»Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705215

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый однолотовый запрос цен на право заключения договоров на поставку организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» и ООО «ВРК «Купино»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.05.2017 17:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Таблицы стоимости №1 2 и 3

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Юридический адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Почтовый адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Контактный телефон

    +7 812 332-22-00

    Факс

    +7 812 332-22-86

    Адрес электронной почты

    efimov.oa@transoil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефимов Олег Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» и ООО «ВРК «Купино»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2017 12:00 GMT +318.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705215Дата и время окончания срока приема заявок Поставка организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» и ООО «ВРК «Купино»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2017 12:0018.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705215Дата и время вскрытия заявок Поставка организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» и ООО «ВРК «Купино»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.06.201705.06.2017 17:0005.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705215Подведение итогов не позднее Поставка организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» и ООО «ВРК «Купино»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» и ООО «ВРК «Купино»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Трансойл»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    11.05.2017

    Таблицы стоимости №1 2 и 3

    07.07.2017

    Проект договора

    07.07.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Системный блок компьютера 1. Корпус – in win EMR003 Black 2. Процессор Intel Core i5-6500 Skylake (BOX) 3. Материнская плата Производитель – Asus H110M-K Сокет – 1151 Чипсет – intel 4. Память – Kingston DDR4 4 Gb 5. SSD накопитель Intel 530 Series SSDSC2BW120A401"

    Кол-во: 27

    "Позиция 2"

    "Монитор Samsung 24" S24D300H"

    Кол-во: 36

    "Позиция 3"

    "ИБП APC Back-UPS BK500-RS"

    Кол-во: 32

    "Позиция 4"

    "Картридж Q5945A"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Картридж Q7551X"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Картридж СЕ255Х"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Картридж HP C8543X"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Картридж HP С7115Х"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Картридж HP CF280X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Тонер Canon C-EXV 36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Тонер Canon C-EXV 11"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Тонер С-EXV 29 Black"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Тонер С-EXV 29 Cyan"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Тонер С-EXV 29 Yellow"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Тонер С-EXV 29 Magenta"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Картридж Q5942X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Картридж Q7553X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Тонер Ricoh Aficio 4500E"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Лента для полноцветной печати YMCKO фирмы Evolis"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Накопитель USB Flash Drive 16GB Transcend"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Накопитель USB Flash Drive 8GB Transcend"

    Кол-во: 15

    "Позиция 22"

    "Батарея для ИБП CSB GP 1272 выводы FastenTab 250 (F2)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Мышь Logitech RX250"

    Кол-во: 18

    "Позиция 24"

    "Клавиатура Logitech Keyboard K200 Black"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Картридж Xerox Phazer 3124 (106R01159)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Картридж HP CE505X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Коннектор RG-45"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Диск жесткий SSD SATAIII Intel 120Gb"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "RM1-3741-000 (Печь в сборе HP3005)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "RM1-1531-000 (Печь в сборе HP2420)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "HP 9050 maintenance kit C9152-69004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Сетевой фильтр 3 метра Pilot S 3m"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Сетевой фильтр 5 метров Pilot L 5m"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Процессор Intel Core i5-6500 Skylake (BOX)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Материнская плата Asus H110M-K"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "память Kingston DDR4 4Gb"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Блок питания FSP ATX 450W"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "Патчкорд eurolan 5 м."

    Кол-во: 30

    "Позиция 39"

    "Патчкорд eurolan 3 м."

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "Диск жесткий WD 500Gb"

    Кол-во: 8

    "Позиция 41"

    "Провод UTP 5 (в бухтах по 305 метров)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Модуль оптический S>SFPP-MM-03-85-LD (SFP+ 10G MM dual-fiber 300m 850nm LC DDM) (Арт. S>SFPP-MM-03-85-LD)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Panasonic KX-FAT88A toner"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Кабель Direct-Attach медный пассивный QSFP-QSFP 40G 1м (Арт. MT-QFP-DPC410-01C)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Картридж HP Q7553ХD двойная упаковка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Canon C-EXV21 Black"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Canon C-EXV21 Cyan"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Canon C-EXV21 Magenta"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Canon C-EXV21 Yellow"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Canon Waste Toner Bottle - FM2-5533-000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "HP CF210XD (2 шт. в упаковке)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "HP U0SL1AM (3-pack)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Накопитель USB Flash Drive 8GB"

    Кол-во: 15

    "Позиция 54"

    "HP CE410XD (2 шт. в упаковке)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Картридж HP CF370AM (3 шт. в упаковке)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Память Kingston DDR3 4Gb"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Картридж HP CE505X"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Картридж HP Q7553X"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Картридж HP CE255X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Картридж HP CB436A"

    Кол-во: 24

    "Позиция 61"

    "Картридж HP CF280X"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "Картридж HP CC531A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "Картридж HP CC533A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Картридж HP CC532A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Картридж HP СС530A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Картридж HP Q6000A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Картридж HP Q6001A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Картридж HP Q6002A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Картридж HP Q6003A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 70"

    "Картридж HP 88x C9396AE"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Картридж HP 88x C9393AE"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Картридж HP 88x C9391AE"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Картридж HP 88x C9392AE"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Тонер Brother TN-2175"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Тонер Brother TN-3300"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Тонер Brother TN-3380"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Тонер Panasonic KX-FAT88A7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Тонер Canon GPR-6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Тонер Canon C-EXV 33"

    Кол-во: 18

    "Позиция 80"

    "Фотобарабан Brother DR-2175"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Фотобарабан Brother DR-2275"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "Фотобарабан Brother DR-3300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Фотобарабан Canon C-EXV-32/C-EXV-33"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Фотобарабан Canon C-EXV3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Термоэтикетки 58*30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Аккумуляторная батарея CSB HR 1224W F2F1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 87"

    "Батарея аккумуляторная Ginzzu GB-1270, 12V 7.0Ah"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Патч корд 1 м 50u кат."

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Клавиатура+мышь Logitech K120 OEM"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Мышь logitech b100 black usb"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Удлинитель USB 2.0 1.8м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Удлинитель USB 3.0 1.8м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Кабель USB 1.8 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Системный блок Ci5-4440 3.1/4GDDR3/SSD120GB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Монитор Samsung S22C200NY 21.5""

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "ИБП (APC Back-UPS BK 500EI)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Патчпанель Lanmaster LAN-PP16-POE/A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Жесткий диск WD Blue, WD5000AZLX"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Твердотельный накопитель Kingston SSD SUV400S37/120G"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Блок питания FSP PNR 450W"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "ОЗУ DDRIII (1600MHz) 4 Гб Kingston"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "МФУ HP LaserJet Pro 500 MFP M521dn A4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "МФУ HP LaserJet Pro MFP M426fdn A4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Системный блок компьютера в сотаве: 1. Корпус - Корпус IN WIN EMR038, mATX, MiniTower, черный/серебристый, 450W. 2. Материнская плата – ASUS H81M-C, Socket1150, iH81, 2DDR3, PCI-Ex16, 2SATA2, 2SATA3, 7.1-ch, 2USB 3.0, VGA, DVI, mATX, Retail 3. Процессор - Intel Core i3-4160 Haswell 3600MHz 3Mb TDP-54W Socket1150 BOX 4. Память – DDR3L DIMM 4Gb 1600MHz CL11 1.35V Kingston Value Ram (KVR16LN11/4) в системный блок по две планки общим объемом 8 Гб. 5. Твердотельный накопитель - (SSD) Kingston 240Gb SSDNow UV400, SUV400S37/240G, 2.5", SATA3 6. Внутренний привод DVD-RW ASUS DRW-24D5MT/BLK/B/AS, SATA, черный, Bulk. 7. Видеокарта MSI GeForce GT730 2Gb DDR3, 128bit, PCI-E, VGA, DVI, HDMI, Retail (N730-2GD3V2)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 105"

    "Монитор 24" BenQ GL2450HE TN"

    Кол-во: 5

    "Позиция 106"

    "Маршрутизатор CISCO891-K9 с лицензией Feature: advipservices"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Видеокамера IP Axis P3365-V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Подвесной комплект T94K01D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Стенное крепление AXIS T91D61 с 1,5-дюймовой резьбой стандарта NPS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Сетевая купольная PTZ-камера AXIS P5624-E Mk II"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Настенное крепление AXIS T91G61"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Инжектор AXIS T8133 на 30 Вт с 1 портом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Инжектор AXIS T8120 на 15 Вт с 1 портом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Клавиатура + мышь Logitech MK120, USB, черный 920-002561"

    Кол-во: 5

    "Позиция 115"

    "Клавиатура + мышь Microsoft Wired 600 USB, черный (APB-00011)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 116"

    "Источник бесперебойного пита-ния - APC Back-UPS CS 650VA, 400W, IEC, белый (BK650EI)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 117"

    "Аккумуляторная батарея CSB GP1272 F2, 12V 7.2Ah"

    Кол-во: 10

    "Позиция 118"

    "Аккумуляторная батарея CSB GP12170, 12V 17Ah"

    Кол-во: 4

    "Позиция 119"

    "Картридж HI-Black Q7551X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Картридж HI-Black CF226X"

    Кол-во: 5

    "Позиция 121"

    "Картридж HI-Black CF280X"

    Кол-во: 8

    "Позиция 122"

    "Картридж HI-Black CE390X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Картридж HI-Black Q7553X"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Картридж HI-Black CF410X"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Картридж HI-Black CF411X"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Картридж HI-Black CF412X"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Картридж HI-Black CF413X"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Картридж HI-Black CF380A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Картридж HI-Black CF381A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Картридж HI-Black CF382A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Картридж HI-Black CF383A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Картридж HI-Black CE410A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Картридж HI-Black CE411A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Картридж HI-Black CE412A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Картридж HI-Black CE413A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Картридж HI-Black CE255X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "Батарея GP CR2032, 3V"

    Кол-во: 10

    "Позиция 138"

    "Батарея GP 1604A-BC1, Крона, 9V"

    Кол-во: 10

    "Позиция 139"

    "Сетевой фильтр 3 метра* 6 розеток"

    Кол-во: 5

    "Позиция 140"

    "Сетевой фильтр 5 метров* 6 розеток"

    Кол-во: 5

    "Позиция 141"

    "Карта памяти 16 Gb SDHC Transcend Transcend Class 10 *"

    Кол-во: 6

    "Позиция 142"

    "Карта памяти 32 Gb SDHC Transcend Class 10 * Transcend"

    Кол-во: 3

    "Позиция 143"

    "Флеш-накопитель 8Gb USB 2.0 * Transcend"

    Кол-во: 5

    "Позиция 144"

    "Флеш-накопитель 32Gb USB 2.0 * Transcend"

    Кол-во: 5

    "Позиция 145"

    "Карта памяти 8Gb microSDHC Kingston Class 4* + адаптер"

    Кол-во: 3

    "Позиция 146"

    "Карта памяти 16Gb microSDHC Kingston Class 4*+ адаптер"

    Кол-во: 3

    "Позиция 147"

    "Блок питания 450W ATX Accord (ACC-450-12)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 148"

    "Кабель Витая пара NETLAN U/UTP 4 пары Кат.5e (Класс D), 100МГц, одножильный, CU (чистая медь), внутренний, PVC нг(B), серый, 305м EC-UU004-5E-PVC-GY"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Жесткий диск Western Digital 500Gb Black WD5003AZEX, 3.5", 7200rpm, 64Mb, SATA3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 150"

    "Кабель USB 3.0 м"

    Кол-во: 1

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