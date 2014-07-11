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    Главная / Торги / Выполнение работ по обследованию существующих схем электроснабжения и устройству коммерческих узлов учета электроэнергии с применением многофункциональных счетчиков

    Выполнение работ по обследованию существующих схем электроснабжения и устройству коммерческих узлов учета электроэнергии с применением многофункциональных счетчиков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.07.2014 10:0011.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401304616Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по обследованию существующих схем электроснабжения и устройству коммерческих узлов учета электроэнергии с применением многофункциональных счетчиковг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 35, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401304616

    Уникальный номер закупки

    62-ЭЗК2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по обследованию существующих схем электроснабжения и устройству коммерческих узлов учета электроэнергии с применением многофункциональных счетчиков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.07.2014 16:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    62-ЭЗК2014

    Изменения в извещении

    Приложения №1-21

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Юридический адрес

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Почтовый адрес

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Контактный телефон

    +7 812 429-49-24 доб. 216

    Факс

    +7 812 429-49-24

    Адрес электронной почты

    zakupki-zvo@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Раткевич Марк Вадимович

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 35, корп. 3

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Работы электромонтажные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по обследованию существующих схем электроснабжения и устройству коммерческих узлов учета электроэнергии с применением многофункциональных счетчиков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.07.2014 10:00 GMT +311.07.2014 10:0011.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401304616Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по обследованию существующих схем электроснабжения и устройству коммерческих узлов учета электроэнергии с применением многофункциональных счетчиковг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 35, корп. 3

    Дата и время вскрытия заявок

    11.07.2014 10:0011.07.2014 10:0011.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401304616Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по обследованию существующих схем электроснабжения и устройству коммерческих узлов учета электроэнергии с применением многофункциональных счетчиковг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 35, корп. 3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201414.07.2014 15:0014.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401304616Подведение итогов не позднее Выполнение работ по обследованию существующих схем электроснабжения и устройству коммерческих узлов учета электроэнергии с применением многофункциональных счетчиковг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 35, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по обследованию существующих схем электроснабжения и устройству коммерческих узлов учета электроэнергии с применением многофункциональных счетчиков

    Начальная цена

    950 603,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Cогласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-Петербург, 12 линия В.О., д.5 г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский пр., д.1 г. Санкт-Петербург, Петровская наб., д.2/4 г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д.22 г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д.22 г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Восточная Усть-Рогатка, чайная №20 г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д.61 г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Макаровская, д.3, лит. А г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.22 г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.31/б г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д.3 г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д.15 г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.30 г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.63 г. Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, д.10, лит. А, столовая №70 г. Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, д.10, лит. А, кафе г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д.17/1 г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д.1/20 г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д.8 г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за выполненные работы производится на основании форм КС-3 и КС-2, подписанных Заказчиком, в течение 30 календарных дней с даты предоставления счета-фактуры и счета Заказчику.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.31

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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