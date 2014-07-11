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Номер извещения
31401304616
Уникальный номер закупки
62-ЭЗК2014
Наименование закупки
Выполнение работ по обследованию существующих схем электроснабжения и устройству коммерческих узлов учета электроэнергии с применением многофункциональных счетчиков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
01.07.2014 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Почтовый адрес
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Контактный телефон
+7 812 429-49-24 доб. 216
Факс
+7 812 429-49-24
Адрес электронной почты
zakupki-zvo@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Раткевич Марк Вадимович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 35, корп. 3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по обследованию существующих схем электроснабжения и устройству коммерческих узлов учета электроэнергии с применением многофункциональных счетчиков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2014 10:00 GMT +311.07.2014 10:0011.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401304616Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по обследованию существующих схем электроснабжения и устройству коммерческих узлов учета электроэнергии с применением многофункциональных счетчиковг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 35, корп. 3
Дата и время вскрытия заявок
11.07.2014 10:0011.07.2014 10:0011.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401304616Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по обследованию существующих схем электроснабжения и устройству коммерческих узлов учета электроэнергии с применением многофункциональных счетчиковг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 35, корп. 3
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201414.07.2014 15:0014.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401304616Подведение итогов не позднее Выполнение работ по обследованию существующих схем электроснабжения и устройству коммерческих узлов учета электроэнергии с применением многофункциональных счетчиковг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 35, корп. 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по обследованию существующих схем электроснабжения и устройству коммерческих узлов учета электроэнергии с применением многофункциональных счетчиков
Начальная цена
950 603,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Cогласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, 12 линия В.О., д.5 г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский пр., д.1 г. Санкт-Петербург, Петровская наб., д.2/4 г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д.22 г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д.22 г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Восточная Усть-Рогатка, чайная №20 г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д.61 г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Макаровская, д.3, лит. А г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.22 г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.31/б г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д.3 г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д.15 г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.30 г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.63 г. Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, д.10, лит. А, столовая №70 г. Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, д.10, лит. А, кафе г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д.17/1 г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д.1/20 г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д.8 г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
45.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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