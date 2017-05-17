Лот 1

Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления и поставки в адрес АО «Уралхиммаш» сварочных материалов: 1) Электрод ОК 48.08 SFA/AWS А5.5 ф 3,2 в количестве 30 кг 2) Электрод ОК 48.08 SFA/AWS А5.5 ф 4 в количестве 290 кг 3) Пруток ОК Tigrod 347Si SFA/AWS 5.9 в количестве 10 кг Обязательное требование - предоставление оригинала сертификата качества и копии действующего Свидетельства НАКС.