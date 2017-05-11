Станция LM 103-200 C (в нерж. корпусе) СООО «ЛИМЕНС» (г.Минск)

Поставка канализационных очистных сооружений для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 150 м3/сутки (включая разработку и согласование проектной документации, изготовление оборудования, доставку, шефмонтажные и пуско-наладочные работы) в целях жизнеобеспечения ВЗиС на объектах строительства МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» в Иркутской области (543 км, 584 км) и Республике Саха (Якутия) (663 км)).