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Номер извещения
ГП705213
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Станция LM 103-200 C (в нерж. корпусе) СООО «ЛИМЕНС» (г.Минск)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 16:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 980 331-44-86
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
N.Puzeyko@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пузейко Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Брянск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор поставки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705213Дата и время окончания срока приема заявок договор поставкиБрянск
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705213Дата и время вскрытия заявок договор поставкиБрянск
Подведение итогов не позднее
12.05.2017 10:0012.05.2017 10:0012.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705213Подведение итогов не позднее договор поставкиБрянск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор поставки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
243351 Брянская обл. Выгоничский р-н. 39км трассы М13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Брянский бройлер
Все закупки и тендеры Брянский бройлер
Адрес местонахождения
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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