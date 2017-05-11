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    Главная / Торги / Станция LM 103-200 C (в нерж. корпусе) СООО «ЛИМЕНС» (г.Минск)

    Станция LM 103-200 C (в нерж. корпусе) СООО «ЛИМЕНС» (г.Минск)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705213Дата и время окончания срока приема заявок договор поставкиБрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705213

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Станция LM 103-200 C (в нерж. корпусе) СООО «ЛИМЕНС» (г.Минск)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.05.2017 16:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянский бройлер
    Все закупки и тендеры Брянский бройлер

    Юридический адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 980 331-44-86

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    N.Puzeyko@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пузейко Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор поставки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705213Дата и время окончания срока приема заявок договор поставкиБрянск

    Дата и время вскрытия заявок

    11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705213Дата и время вскрытия заявок договор поставкиБрянск

    Подведение итогов не позднее

    12.05.2017 10:0012.05.2017 10:0012.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705213Подведение итогов не позднее договор поставкиБрянск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    12.05.201712.05.2017 10:0012.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705213Подведение итогов не позднее договор поставкиБрянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    243351 Брянская обл. Выгоничский р-н. 39км трассы М13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянский бройлер»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Брянский бройлер
    Все закупки и тендеры Брянский бройлер

    Адрес местонахождения

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    36

    Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "LM 103-200 C (в нерж. корпусе)"

    Кол-во: 1

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