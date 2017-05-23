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Номер извещения
31705100263
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка насосного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 09:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
Почтовый адрес
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Контактный телефон
+7 4822 48-30-44 доб. 444
Факс
+7 4822 35-33-28
Адрес электронной почты
o.mironchenko@rosvodokal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миронченко Оксана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Тверь
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка насосного оборудования для ООО "Тверь Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705100263Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосного оборудования для ООО "Тверь Водоканал"Тверь
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705100263Дата и время вскрытия заявок Поставка насосного оборудования для ООО "Тверь Водоканал"Тверь
Подведение итогов не позднее
22.07.2017 17:0022.07.2017 17:0022.07.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705100263Подведение итогов не позднее Поставка насосного оборудования для ООО "Тверь Водоканал"Тверь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосного оборудования для ООО "Тверь Водоканал"
Начальная цена
360 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с Техническим заданием согласно Приложению № 1 к Закупочной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тверь, ул. Ротмистрова, д.28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Тверь Водоканал
Все закупки и тендеры Тверь Водоканал
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
28.13
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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