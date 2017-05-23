Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: безналичный расчет осуществляется в течение 60 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара; Условия поставки: в течение периода с момента заключения договора по 30.12.2017; График исполнения договора: с момента заключения договора по 30.12.2017.