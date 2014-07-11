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Номер извещения
31401304620
Уникальный номер закупки
60-ЭЗК2014
Наименование закупки
Выполнение работ по монтажу систем охранной и пожарной сигнализации и пуско-наладочным работам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
01.07.2014 16:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Почтовый адрес
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Контактный телефон
+7 812 429-49-24 доб. 216
Факс
+7 812 429-49-24
Адрес электронной почты
zakupki-zvo@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Раткевич Марк Вадимович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 35, корп. 3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по монтажу систем охранной и пожарной сигнализации и пуско-наладочным работам
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2014 10:00 GMT +311.07.2014 10:0011.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401304620Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу систем охранной и пожарной сигнализации и пуско-наладочным работам г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 35, корп. 3
Дата и время вскрытия заявок
11.07.2014 10:0011.07.2014 10:0011.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401304620Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по монтажу систем охранной и пожарной сигнализации и пуско-наладочным работам г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 35, корп. 3
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по монтажу систем охранной и пожарной сигнализации и пуско-наладочным работам
Начальная цена
415 419,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 35, корп. 3.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
45.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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