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Номер извещения
ГП705203
Уникальный номер закупки
337
Наименование закупки
КАБИНА экскаватора ЭКГ-18
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 15:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-17-37
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
G.Khalilova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Халилова Гульфина Наилевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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КАБИНА экскаватора ЭКГ-18
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 11:00 GMT +319.05.2017 11:0019.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705203Дата и время окончания срока приема заявок КАБИНА экскаватора ЭКГ-18 Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 11:0019.05.2017 11:0019.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705203Дата и время вскрытия заявок КАБИНА экскаватора ЭКГ-18 Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 11:0016.06.2017 11:0016.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705203Подведение итогов не позднее КАБИНА экскаватора ЭКГ-18 Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КАБИНА экскаватора ЭКГ-18
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению о проведении закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещению о проведении закупкиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
29.32.30.231
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
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